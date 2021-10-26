Oppo'nun İlk Katlanabilir Telefonu Yakında Piyasaya Çıkacak!

Oppo markası, uzun zamandır katlanabilir akıllı telefon üretmek için yoğun bir çaba harcıyor. Şirket ilk katlanabilir telefonunu yakında piyasaya sürebilir. Çin'den gelen yeni bir söylenti, Oppo'nun ilk katlanabilir cihazı 2021 yılının Kasım ayında gelebileceğini öne sürüyor.

Çinli akıllı telefon markası Oppo, henüz bir lansman etkinliği açıklamadı. Ancak bu söylenti doğruysa yakında büyük bir duyuru haberi gelebilir. Tipster adlı sızıntıcı, Facebook'a eşdeğer olan Çinli Weibo'da konu hakkında yeni bir bilgi yayınladı. Sızıntıcı lansman tarihi dışında birçok teknik özelliği burada paylaşmış oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde henüz bir isme sahip olmayan Oppo katlanabilir telefonun, 8 inçlik katlanabilir dahili ekrana sahip olacağını söyledi. LTPO AMOLED panelini kullanacak ve 120Hz'e kadar yenileme hızına sahip olacak. LTPO, Samsung'un ekran için patentli teknolojisidir. Güney Koreli Samsung, ekran konusunda Oppo'ya destek sağlayacağı bildiriyor.

Oppo İlk Katlanabilir Telefonu Yakında Piyasaya Çıkacak!

Daha önceki bir söylenti, katlanabilir Oppo'nun Samsung Galaxy Z Fold ile aynı tasarıma sahip olacağını ve bu da ortasından bir tablete dönüşeceği anlamına geliyordu. Son zamanlarda 10.4 inç Realme Pad tablette gördüğümüz bir teknoloji olan 2K çözünürlüğe sahip olabilir. Ayrıca telefonun 50 megapiksel Sony IMX766 sensör kullanabilen kamera gibi diğer yönlerinden de bahsetti.

Tipster göre, Oppo yeni katlanabilir akıllı telefonunda Qualcomm Snapdragon 888 işlemci kullanacağını doğrulandı. Ancak firma bu akıllı telefonu piyasa sürdüğü tarihte, Qualcomm Snapdragon 898'i piyasaya çoktan sürülmüş olacak.

Bu durum, katlanabilir telefonu işlemci olarak biraz daha eski kalacağı ve performans açısından eski bir sürüm kullanacağı anlamına gelecek.

Ancak bu fark çok büyük olmayacak ve bunun şirketin ilk katlanabilir telefonu olacağı düşünüldüğünde, test edilmiş ve tecrübeli bir işlemcinin doğru bir seçim olacağı söyleniyor.

Tipster'a göre Oppo'nun ilk katlanabilir telefonunun Çin'e özel bir cihaz olma olasılığı yüksek. Bu, Oppo'nun Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip telefonlarını birkaç ülkede satan Samsung'un aksine, Çin dışında hemen piyasaya sürmeyebileceği anlamına geliyor.

Hatırlarsak Xiaomi bu yılın başlarında mi MIX Fold'u duyurmuştu, ancak katlanabilir cihaz Çin pazarından hiç çıkmamıştı. Tipster ayrıca Oppo'nun katlanabilir akıllı telefonu ucuz olmayacağını bildirdi. Şirket bu cihazı üretirken, birçok malzemeyi dışardan temin edecek. Büyük ihtimalle, Samsung gibi kendini ispatlamış birçok firmalardan destek alacağı söyleniyor.

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