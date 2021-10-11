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Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları' ATT Yasemin ve Büşra'nın yaptığı makyajlar gerçeğinden ayırt edilmiyor Samsun'da acil tıp teknisyeni olarak çalışan Yasemin Kurt ve Büşra Nur Keskin'in yaptığı gerçeğinden ayırt edilmeyen profesyonel yara makyajları 112 tatbikatlarını...

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'

ATT Yasemin ve Büşra'nın yaptığı makyajlar gerçeğinden ayırt edilmiyor

SAMSUN - Samsun'da acil tıp teknisyeni olarak çalışan Yasemin Kurt ve Büşra Nur Keskin'in yaptığı gerçeğinden ayırt edilmeyen profesyonel yara makyajları 112 tatbikatlarını ve eğitimlerin önemli bir parçası oluyor.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi gönüllülerinin tatbikatları Samsun'da gerçekleşti. Senaryo gereği yapılan tatbikatlar heyecanlı anlara sahne oldu. Bu tatbikatların daha gerçekçi olması için olayın perde arkasında hummalı bir çalışma yapıldı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Yasemin Kurt ve Büşra Nur Keskin tatbikatların daha heyecanlı ve gerçekçi geçmesini sağlayacak profesyonel yara makyajı uyguladı. İlk başta bu işe tek olarak başlayan Yasemin Kurt, daha sonra makyaja merak saran arkadaşı Büşra Nur Keskin'i yetiştirdi. 2 arkadaş şimdi 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları' oldu.

"Tatbikatlar daha gerçekçi ve eğlenceli geçiyor"

Yaptığı profesyonel makyajlar ile ilgili bilgi veren Yasemin Kurt, "Arkadaşımla beraber UMKE gönüllüsüyüz. Tatbikatlarımızın daha gerçekçi olması için bunu yapma gereksinimi duyduk. Sahadaki olayları yansıtmak adına bu şekilde olayları gerçekleştirmek istedik. UMKE koordinatörümüz bana birkaç örnek verdi. 'Bunları yapabilir misin' diye sordu. Makyaja ufak meyillimiz olduğu için bende yapabileceğimi söyledim. Bu konuda kendi imkanlarımızla sosyal medyada daha iyi neyi yapabiliriz onları araştırarak bu şekilde ekipmanımızı kurduk. Arkadaşlarımızdan çok güzel olumlu dönüşler aldık. Tatbikatların daha eğlenceli daha gerçekçi olduğunu belirtikleri için bizde bu işe devam etmeye karar verdik. Bu işe ilk başta tek başıma başladım. Daha sonra arkadaşıma da ufak tefek yardım ederek o da benle birlikte bu işe devam etmeye karar verdi. Ben daha çok ağır yüz makyajlarını yapmaya çalışıyorum. Arkadaşım da daha hafif sıyrıkları, ufak tefek yaralanmaları yapıyorum" dedi.

"Şu ana kadar iyi bir dönüş aldık"

112'de ATT olarak Büşra Nur Keskin ise "Yasemin arkadaşım sayesinde bu işe başladım. UMKE'de gönüllü olarak çalışıyoruz. Keyif olarak çalışıyoruz. Biz biraz renk katmış olduk. Arkadaşım biraz detay çalışıyor. Ben de daha hafif çalışıyorum. Şu ana kadar iyi bir dönüş aldık. İnsanlar beğendiklerini gerçekçi bulduklarını söylediler. Önemli olanda bu zaten. Eğitimlerde kullanıyoruz. Onun dışında kullandığımız bir alan yok" diye konuştu.

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'

Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustaları'
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
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