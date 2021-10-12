Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadına başlandı - Haberler
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadına başlandı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadına başlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygulama Tesisi'nde üretimi yapılan bitkilerin hasadına başlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygulama Tesisi'nde üretimi yapılan bitkilerin hasadına başlandı.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki 38 dönümlük alanda yetiştirilen ürünlerin hasadına katılan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir yıl önce çalışmalarına başlanan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayisinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu yıl ilk kez ekilen bitkilerden oldukça verim alındığını belirten Ünal, "Burada toplamda 37 tür denenecek. Elde edilen verim ve kaliteye göre bölgeye uygun türler belirlenecek ve üretilmesi sağlanacak. Burada bir veri tabanı hazırlayarak hangi bölgeye hangi bitkinin uygun olduğu tespit edilecek. Üretimi yapılan bu bitkilerin sanayiye kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Proje Yürütücüsü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ise tesisin, ticari değeri olan tıbbi aromatik bitkilerin tanıtım ve üretim bahçesine dönüştürülmesini amaçladıklarını ve ilk yıl oldukça başarı sağladıklarını belirtti.

Arslanoğlu, proje sayesinde ekilen alanın üretici ve tüketici için bir tanıtım ortamı oluşturulacağını, ürünlerin satışının yapılacağı, ortaöğretim öğrencileri için açık laboratuvar olarak kullanılabilecek bir alan sağlanacağını dile getirdi.

Proje kapsamında ekilen tıbbi aromatik bitkiler nane, melisa ve ekinezyanın hasadı gerçekleştirildi.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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