Okul servisine ateş açtı; seken kurşun sokaktan geçen kadını yaraladı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle şoförüyle tartıştığı içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş açtı. Seken kurşun, kaldırımda yürüyen Elvan C.'ye (36) isabet etti. Yaralanan Elvan C. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Güllü Mahallesi Baysal Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü ile okul servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, tartışma sonrası yoluna devam eden içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Kurşun kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Kalçasından yaralanan Elvan C., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.