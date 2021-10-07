OKÜ'de 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi başladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi başladı.

OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi'ndeki kongrede açılış konuşması Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bülent Kırmızı tarafından yapıldı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da konuşmasında, kongreye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Türk dünyasında ortak bir Türkçe üzerinde anlaşması gerektiğine inandığını ifade eden Uzun, "Bunu da sağlayacak olan bilim adamlarıdır. Türk dünyası coğrafyasında ana hedefimiz ortak Türkçe ortak dil olmalıdır. Kongrenin çok kıymetli sonuçlar vereceğini ümit ediyorum. Buna katkı sağlayan Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere bütün bilim adamlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan kongrenin ilk oturumunda Prof. Dr. Muhammed Koçak ve Prof. Dr. Ceyhun Vedat Uygur sunum yaptı.

Sunumlarının ardından Koçak ve Uygur'a teşekkür belgesi takdim edildi.

İlk oturumun ardından çevrim içi oturumlarla devam eden kongrenin Cuma günü sona ereceği belirtildi.