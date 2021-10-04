MUĞLA (İHA) - Oğuzhan'ın hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Mestan Göksal ve akrabaları tarafından 112'nin aranmaması büyük tepki toplamıştı. Son duruşmada Yeniköy Muhtarı Bayram Güner, sanığın babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal ve sanığın anneannesi Fatma Güner dinlendi ve 4 Ekim'de olay yerinde keşif yapılacağı açıklanarak dava 20 Ekim'e ertelendi.

Olay yerinde bugün keşif yapıldı. Kazada Mestan Göksal'ın bisikletli Oğuzhan Kemçin'e çarptığı nokta, ile Oğuzhan'ın düştüğü nokta 26 metre olarak hesaplandı. Ölçümler yeniden değerlendirildi.

Tesadüfen olay yerine gelen polis konuştu

Olay yerine o gün tesadüfen gelen polis memuru, "Baktık bir kalabalık var, durduk. Maktulü direk gördük. Aranacak bir durum yoktu. Görünen bir yerdeydi. Muhtarın burada olduğunu gördüm. Onlar da panik halindeydi. Daha sonra ambulans geldi. Kontrolünü yaptı" diye konuştu.

Olay, Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz gecesi Denizli yolu üzerinde bir restoranda garson olarak çalışan Oğuzhan Kemçin, saat 00: 30 sıralarında Yeniköy'deki evlerine dönmek için bisikletle yola çıktı. Oğuzhan'a saat 00: 40 sıralarında alkollü sürücü Mestan Göksal, otomobili ile çarptı. Sürücü Göksal, olay yerinden kaçarak 500 metre ilerideki Yeniköy muhtarı ve dayısı Bayram Güner'in evine gitti. Göksal ve akrabaları olay yerine 3 kez git gel yaptı. Yaklaşık 3 saat 20 dakika sonra devriye gezen ve tesadüfen olay yerindeki kişileri gören polisler tarafından 112 arandı.