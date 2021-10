Öğretim Üyemize Makale Ödülü

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilge YILMAZ KARA'nın araştırma makalesi üçüncülük ödülü aldı.

7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Kongresi (UASK-2021)'nde öğretim üyemizin 'Weight Loss as the First-Line Therapy in Patients with Severe Obesity and Obstructive Sleep Apnea Syndrome: the Role of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy' başlıklı araştırma makalesi yurt dışı yayın kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

Öğretim üyemizi göstermiş olduğu başarı dolayısıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

