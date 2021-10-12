Öğretim Üyemize Makale Ödülü
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilge YILMAZ KARA'nın araştırma makalesi üçüncülük ödülü aldı.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilge YILMAZ KARA'nın araştırma makalesi üçüncülük ödülü aldı.
7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Kongresi (UASK-2021)'nde öğretim üyemizin 'Weight Loss as the First-Line Therapy in Patients with Severe Obesity and Obstructive Sleep Apnea Syndrome: the Role of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy' başlıklı araştırma makalesi yurt dışı yayın kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.
Öğretim üyemizi göstermiş olduğu başarı dolayısıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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