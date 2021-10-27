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Öğrencilere güvenli internet eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğrencilere güvenli internet eğitimi

Öğrencilerin internet ile suça ve zararlı konulara karışmamaları için eğitime ağırlık veren Malatya polisi, iki günde 350 öğrenciye eğitim verdi.

MALATYA (İHA) - Öğrencilerin internet ile suça ve zararlı konulara karışmamaları için eğitime ağırlık veren Malatya polisi, iki günde 350 öğrenciye eğitim verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla öğrencilere eğitim programlarına ağırlık veriliyor. Siberay programı çerçevesinde, iki günde toplam 350 ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Okullarda belli bir periyot çerçevesinde "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim faaliyetinin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Öğrencilere güvenli internet eğitimi

Öğrencilere güvenli internet eğitimi

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