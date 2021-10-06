Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi

BURSA (DHA) - BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Karakolda öldürdüğünü itiraf eden mahkemede öldürmediğini söyleyerek beraatini isteyen Toktaş'ın talebi mahkemece reddedildi. Olay günü hastanede görev yapan bir hekimin, tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşma ertelendi.

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

Taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan bir hekimin henüz tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.