Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

-İHA-

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Özge Özder Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 21:40:48. #1.13#