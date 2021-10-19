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Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde odun yüklü traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde odun yüklü traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyazı köyünde meydana geldi. Adliye köyünden henüz plakası öğrenilemeyen traktörüne odunlarını yükleyip ikamet ettiği Çerkeşli köyüne götürmek üzere yola çıkan Selim. Ö., Sarıyazı köyüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün ters dönmesi nedeniyle sürücü Selim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olarak yanında bulunan babası Mustafa Ö. ise yaralandı.

Kazada yaralanan Mustafa Ö. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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