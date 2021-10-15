Obsidian'ın Geliştirdiği Avowed İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Konsol tarafında Xbox'a özel olan Avowed için ilk detaylar belli oldu.

Xbox Game Studios bünyesindeki Obsidian'ın geliştirdiği, Pillars of Eternity evreninde geçen RPG türündeki Avowed için ilk detaylar ortaya çıktı. Windows Central'den Jez Corden imzalı habere göre, stüdyonun planları hakkında bilgi sahibi kaynaklar birinci şahıs RPG türündeki oyunun The Elder Scrolls Skyrim'in iki elli dövüş sisteminden ilham aldığını ve çoklu sınıf sistemine dayanan oynanış tarzları içereceğini ifade etti.

Avowed'da oyuncular aynı iki silah kullanabileceği gibi bir elinde silah ve diğer elinde büyü ya da her iki eliyle büyü yetenekleri kullanabilecek. Aynı yazıda, elde edilen dokümanlarda oyunun pre-alpha aşamasında olduğuna dair bilgi yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca, Avowed'ın çalışan erken bir sürümünün tamamlanmaya yakın olduğu söyleniyor.

Söz konusu habere göre, oyunda Pillars of Eternity'de yer alan Jolting Touch, Fireball ve Fetid Caress gibi büyü yetenekleri, çeşitli silah geliştirmeleri ve muhtemelen Pillars tarzı silahlar olacak. Aynı şekilde, Pillars'da bulunan Xaurips ve Drakes benzeri yaratıklar da oyunda yer alacak.

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Windows Central, Avowed'ı "Skyrim'in Outer Worlds ile buluşması" şeklinde tarif ediyor. Oyunun, görsel olarak stüdyonun bir önceki projesi The Outer Worlds'ü anımsattığını ancak daha renkli olduğunu öne sürüyor. Oyunda karakterin yüzebileceği ve bazı yapıların yıkılabileceği olacağı da belirtiliyor.

Bir başka Xbox Game Studios üyesi olan Ninja Theory'nin Hellbalde 2 oyununun aralık ayındaki The Game Awards etkinliğinde gösterileceği fakat Avowed için henüz böyle bir gösterimin çok erken olduğu da iddia ediliyor.

Microsoft, Avowed'ı ilk kez 2020'nin Haziran ayında düzenlediği E3 etkinliğinde CGI bir fragman ile duyurmuştu. Avowed'ın Xbox konsolları ve PC için çıkması bekleniyor.

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