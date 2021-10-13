Nusaybin'de değerler eğitimi semineri düzenlendi

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu iş birliğiyle Nusaybin Anadolu Lisesinde değerler eğitimi semineri düzenlendi.

Eğitimciler Uğur Kocabey ve İbrahim Halil Yetim tarafından motivasyon konulu seminerin ardından konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, etkinliği çok kıymetli ve değerli bulduğunu belirtti.

Kayabaşı, "Gençlerimiz okullarınızda değerli öğretmenlerimizin verdiği çok kıymetli bilgileri alıyorsunuz ancak manevi eğitimle desteklenmeyen eğitimden çok büyük bir başarı gelmiyor. O yüzden okullarımızda düzenlenen değerler eğitimi gibi faaliyetleri sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Kayabaşı, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.