NTB'den öğrencilere ayakkabı yardımı

Nizip Ticaret Odası (NTB) tarafından ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayakkabı dağıttı.

NTB Başkanı İbrahim Sarı, düzenlenen törendeki konuşmasında, yılın belirli dönemlerinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak sürekli eğitime destek sağladıklarını söyledi.

Gerçekleşen yardım kampanyasıyla bin 150 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunduklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle ilçemiz genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıymetli çocuklarına kış aylarında giyecekleri ayakkabıları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da eğitim yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu yardımların yapılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz."

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise eğitime ve öğrencilere verdikleri destekten dolayı Nizip Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.