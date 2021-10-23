Niğde'de müze uzmanlarına hizmet içi eğitim verildi

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde görev yapan uzmanlara yönelik hizmet içi eğitim programının ilki Niğde'de başladı.

Niğde Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek programa, Aksaray, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş, Kırşehir, Kaman, Kayseri ve Niğde'deki müzelerde görevli uzman personel katıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, eğitim programına katılanlara, müzecilik hizmetleri, arkeolojik kazılar, konservasyon işlemleri ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik bilgi verildiğini söyledi.

Sarıca, "Eğitim çalışmalarımızı 19 grup halinde planladık ve ilk grup eğitim çalışmasını da Niğde'de gerçekleştiriyoruz. Hizmet içi eğitim programının ilkine Niğde'nin çevresinde bulunan illerden 35 uzmanı katıldı." dedi.