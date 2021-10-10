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Niğde'de inşaat malzemesi çalan 2 şahıs JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Niğde'de inşaat malzemesi çalan 2 şahıs JASAT'tan kaçamadı

Niğde'de inşaattan malzeme çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de inşaattan malzeme çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşler beldesinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeleri Bor ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili U.K ve C.K. isimli 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - NİĞDE

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