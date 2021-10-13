Öğrenciler taşıyan iki otobüs kaza yaptı: 27 yaralı - Haberler
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Öğrenciler taşıyan iki otobüs kaza yaptı: 27 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Öğrenciler taşıyan iki otobüs kaza yaptı: 27 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre aralarında geziye katılan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 27 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (DHA) - Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada; Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan ve birinin içerisinde geziye katılan üniversite öğrencilerinin bulunduğu iki otobüs çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Aynı istikamete giden otobüslerin çarpışması sonucu kontrolden çıkan ve içerisinde Hacıbektaş ilçesine geziye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

27 ÖĞRENCİ YARALI

İlk belirlemelere göre çoğunluğu üniversite öğrencisi 27 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğrenciler taşıyan iki otobüs kaza yaptı: 27 yaralı - Haberler
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