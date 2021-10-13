Nevşehir'de hastanın delik kalbine kendi kalp zarından yama yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de hastanın delik kalbine kendi kalp zarından yama yapıldı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Sağlık
Nevşehir'de hastanın delik kalbine kendi kalp zarından yama yapıldı

Nevşehir'de, kalbinde delik olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu genç kadın, kendi kalp zarından alınan parçayla yapılan yamayla sağlığına kavuştu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kalbinde delik olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu genç kadın, kendi kalp zarından alınan parçayla yapılan yamayla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğine nefes darlığı, aşırı yorulma, halsizlik şikayetiyle başvuran Sara Nouri'nin (26) tetkiklerinde, kalbinde iki santimetre civarında delik olduğu tespit edildi.

Uzmanların değerlendirmesi sonucu açık kalp cerrahisiyle deliğin kapatılmasına karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Nouri'nin kalbindeki delik kalp damar cerrahisi uzmanları Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Op. Dr. Fırat Durna'nın yaptığı üç saat süren ameliyatla kendi kalp zarından alınan yamayla kapatıldı.

Doktor Erkan, ameliyatın Nevşehir'de ilk kez uygulandığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Operasyon sonrası hastanın gerekli takip ve tedavileri en uygun şekilde yapıldı. Yoğun bakım servisinde 5 gün misafir ettiğimiz hastamız rahat nefesini alıyor. Son kontrollerin ardından hastamızı taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonun 25 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini aktaran Erkan, benzer ameliyatlar için hazırlıklı olduklarını kaydetti.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün

Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir'de hastanın delik kalbine kendi kalp zarından yama yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:00:07. #1.17#