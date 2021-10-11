Nasa: 'Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü' - Haberler
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Nasa: "Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü"

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Nasa:

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim insanları, komşumuz Mars'la ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi ( Nasa ) bilim insanları, komşumuz Mars'la ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Kızıl Gezegen Mars'a gönderilen ve Jezero Krateri'ne indirilen Perseverance (Azim) gezgininin gönderdiği binlerce fotoğrafı inceleyen uzmanlar şu açıklamayı yaptı:

"Jezero Krateri 3.7 milyar yıl önce durgun bir göldü. Ara ara oluşan seller, yüzlerce kilometre öteden bu kraterin olduğu göle büyük kayalar taşıdı."

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Benjamin Weiss bakın ne diyor:

SIRADA FOSİL BULMAK VAR

"Fotoğraflara baktığınızda tamamen çölleşmiş bir yere bakıyorsunuz. Tek bir su damlasının izi yok. Ama geçmişte burada bir göl vardı. Bu gezegenin tarihinde çok derin bir şeyler yaşandığı kesin."

Fotoğraflardaki kayalar, gölü işaret ediyor.

Yine MIT'ten Tanja Bosak şöyle konuştu: "Şimdi sıra fosil bulmaya geldi. O kayalarda yaşam izi bulmak zaman alacak. Ama zaten bu bir maraton."

NASA'da görevli Türk bilim adamı Umut Yıldız'ın sözlerini hatırlayacaksınız: "Mars'ta sıvı su yok ancak toprağın altında donmuş su izlerine rastladık."

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İNSANOĞLU, MARS'TA OKSİJEN ÜRETTİ

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