NASA'da çalışan Türk bilim insanı, Bursa'da uzay meraklılarıyla buluştu

BURSA (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde ( Nasa ) çalışmalarını sürdüren bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) düzenlenen söyleşide uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim merkezinde incelemelerde bulunan Yıldız, GUHEM'in uzay ve havacılık alanında hayata geçirilmiş vizyoner bir proje olduğunu dile getirdi.

Yıldız, GUHEM'in sadece Türkiye'de değil, dünyadaki sayılı merkezlerden biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"7 sene önce Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda 'İlk astronot Bursa'dan çıksın' vizyonu dile getirilmişti ama bunun için de ilk adımın atılması gerekiyordu. İşte GUHEM bu konuda atılan adımlardan en önemlisi oldu. GUHEM bugün dünyada uzay ve havacılık temalı sayılı merkezlerden biri haline geldi. Dünyada benzer birçok merkezi ziyaret etme fırsatı buldum. Özellikle öğrencilerin sürekli bu merkezlere gelerek aktivite alanlarında zaman geçirmesi gerçekten çok önemli. Bu sayede kendilerini gelecekte belki de uzay ile ilgili bir mesleğe adayacaklar. Uzay konusu biraz soyut bir konudur. GUHEM'de uzaya dokunabiliyorsunuz."

Yıldız, ayrıca Türkiye Uzay Ajansının başarılı işlere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.