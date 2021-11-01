Nane limon nasıl yapılır? Nane limon çayı nasıl yapılır? Nane limonun faydaları nelerdir? Nane limon neye iyi gelir?

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Kış aylarının en etkili içeceklerinden birisi nane limondur. Kolay hazırlanışıyla çok tercih edilen nane limon dört mevsim tüketilebiliyor. Peki, nane limon nasıl hazırlanır? Nane limon için gerekli malzemeler nelerdir? Nane limon çayı nasıl demlenir? Nane limonun yararları nedir, neye iyi gelir?

NANE LİMON NASIL YAPILIR?

Nane limon çayı yapılışı için ilk olarak yaklaşık 2 çorba kaşığı naneyi, kabuğu ile birlikte yarım limonu ve yaklaşık 1,5 (bir buçuk) su bardağı suyu bir cezveye koyuyoruz. Ardından içerisinde limonun kabuğu da olacak şekilde nane limonu ocakta bir güzel kaynatıyoruz. Ardından kaynayınca bardağa süzüyoruz ve sıcak olarak tüketiyoruz. Afiyet olsun...

Nane limon taze nane yaprağından yapılırsa daha etkili olur. Fakat kış aylarında taze nane zor bulunduğu için nane limon genellikle kuru naneden hazırlanır. Son olarak nane limon hazırlarken içerisine şeker yerine 1 kaşık bal katmak daha faydalı olur.

NANE LİMON İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

- 1,5 su bardağı su

- 2 tatlı kaşığı kuru nane

- Yarım limon

- 1 dal taze veya kuru nane yaprağı (ya da 2 çorba kaşığı nane)

- 1 tatlı kaşığı şeker (veya daha faydalı olması için 1 tatlı kaşığı bal olabilir)

- Dilerseniz 1 dilim zencefil de katabilirsiniz.

NANE LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Nane limonun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Nane limon çayının başlıca yararları şu şekildedir:

Grip için en etkili çaydır.

Nane limon çayı sindirimi kolaylaştırıyor.

Nane limon bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçerisinde yüksek miktarda C vitamini vardır.

Nane limon midenin rahatlamasına yardımcı olur.

Nane limon çayı cilde faydalıdır.

Zihni dinç tutar.

Yorgunluğu alır.

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