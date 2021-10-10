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Nadir Hastalıklar DMD

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Nadir Hastalıklar DMD

Nadir Hastalıklar DMD Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya'nın konuk olduğu Nadir Hastalıklar DMD semineri 10 Ekim Pazar günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ilgililerini bekliyor.

Nadir Hastalıklar DMD Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya'nın konuk olduğu Nadir Hastalıklar DMD semineri 10 Ekim Pazar günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ilgililerini bekliyor.

Etkinlik Türü: Seminer

Etkinlik Tarihi: 10 Ekim 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 15: 00

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