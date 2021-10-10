Nadir Hastalıklar DMD Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya'nın konuk olduğu Nadir Hastalıklar DMD semineri 10 Ekim Pazar günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ilgililerini bekliyor.

Etkinlik Türü: Seminer

Etkinlik Tarihi: 10 Ekim 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 15: 00

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