Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı - Haberler
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Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı

Mut Belediye araç filosuna, kombi asfaltlama aracı başta olmak üzere, damperli kamyon, çöp toplama ve nakil aracı ve taşınabilir mıcır yıkama ünitesi kazandırıldı.

Mut Belediye araç filosuna, kombi asfaltlama aracı başta olmak üzere, damperli kamyon, çöp toplama ve nakil aracı ve taşınabilir mıcır yıkama ünitesi kazandırıldı.

Kombi asfaltlama aracı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Soner Kır, "Agrega yani mıcır sarfiyatını minimum seviyeye indiren, hidrolik motorla istenilen hızda ve kenar eğimlerinde düzgün dağılımlı serpme sağlayan asfaltlama aracımız, 65-130-195 ve 260 cm aralıklarında serim kabiliyetine sahiptir. Yatırım maliyetinin düşük olması ve işgücünü en aza indirmesi nedeniyle oldukça ekonomik ve tasarrufludur. Bitüm hatları kızgın yağ ısıtmalı ve pompa, filtre grubu kolay erişilebilir olduğu için bakımı kolaydır. Bitüm tank hacmi 8 bin L, agrega hazne hacmi 9 bin 600 L, maksimum serpme genişliği 2,6 metre, maksimum serme hızı dakikada 300 metrekare olan kombi asfaltlama aracımız hem kullanım kolaylığı ve hızı hem de ekonomik avantajlarıyla ilçemize en iyi hizmeti verme gayretimizi sahaya yansıtacaktır. Belediye Başkanımız Volkan Şeker'in Mut halkına kaliteli hizmet gayretinin göstergesi olan bu araçlarımızla en iyi hizmeti Mut halkına sunacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından araçlar basına tanıtıldı. - MERSİN

Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı

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Haber: Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı - Haberler
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