Mustafa Necati Kültür Merkezi 15 Ekim'de açılıyor - Haberler
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Mustafa Necati Kültür Merkezi 15 Ekim'de açılıyor

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Mustafa Necati Kültür Merkezi 15 Ekim'de açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilyurt semtinde inşa ettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi, 15 Ekim Cuma günü açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilyurt semtinde inşa ettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi, 15 Ekim Cuma günü açılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı Mustafa Necati ismini doğduğu kentte yaşatacak merkez, İzmir'in kültürel altyapısına önemli katkılar sağlayacak.

İzmir'i bir kültür sanat üretim merkezi olması hedefine yaklaştıracak yatırımlardan biri daha hayata geçiriliyor. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde yapımı tamamlanan kültür merkezine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği üzerine Cumhuriyet'in simge isimlerinden Mustafa Necati'nin ismi verildi. 15 Ekim'de kapılarını açacak olan Mustafa Necati Kültür Merkezi, hem kentin hem bölgenin kültürel altyapısını zenginleştirecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı Mustafa Necati isminin doğduğu kentte yaşayacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "Mustafa Necati, çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen ardında büyük eserler bırakan saygı ve minnetle andığımız bir isim. Yeşilyurt'ta kurduğumuz kültür merkezinde sadece ismini değil fikirlerini de yaşatacak bir kültür tesisi inşa ettik. İzmirlilere hayırlı olsun" dedi.

Çevre dostu tesis

Yeraltı otoparkı ve yeşil alan düzenlemeleriyle doğal dokuya uyumlu bir şekilde inşa edilen Mustafa Necati Kültür Merkezi 153 araç kapasiteli kapalı otoparka sahip. Merkezde 306 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, 58 kişi kapasiteli seminer salonu, atölyeler, kafeterya, idari birimler bulunuyor. İmalat kapsamında mevcut yeşil doku ve ağaçlar korundu. Çatısına 75 kw gücünde fotovoltaik panel kuruldu ve paneller sayesinde kompleksin aydınlatma ihtiyacının tamamının buradan karşılanması sağlandı. Kültür merkezi 18 milyon 432 bin liraya mal oldu.

Milli eğitimin mimarlarından

1894 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Necati Bey, Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşları arasında yer aldı. Vasıf Çınar'la birlikte İzmir'in işgaline karşı direnişi örgütleyenlerden biri olan Mustafa Necati İzmir'e Doğru gazetesinin çıkarılmasında da büyük rol oynadı. Kuvayı Milliye hareketine de katılan Mustafa Necati, TBMM'nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu dönemde Adalet Bakanlığı, Tevhid-i Tedrisat ve Harf Devrimi sürecinde ise Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı döneminde (20 Aralık 1925 - 1 Ocak 1929) yaptığı hizmetleri ile hafızalara kazındı. Mustafa Necati, Altay Spor Kulübü'nün de kurucuları arasında sayılıyor. Falih Rıfkı Atay'ın 1968'de yayınladığı Çankaya kitabında, henüz 35 yaşında hayata veda eden Mustafa Necati Bey'in ölümünden etkilenen Atatürk'ün bu acı haberi gözyaşlarıyla karşıladığı anlatılıyor.

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Haber: Mustafa Necati Kültür Merkezi 15 Ekim'de açılıyor - Haberler
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