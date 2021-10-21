MUŞ (Habermetre) - MUŞ OVASI MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ASYA'YA NEZAKET ZİYARETİ

Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Ahmet Şengül ve yönetim kurulu üyeleri 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Asya, meclis salonunda ağırladığı Dernek yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Görev süresinin ilk gününden bugüne kadar mahalle muhtarlarıyla hep istişare halinde olduğunu ifade eden Başkan Asya, şehrin imarı ve inşasında onlarla beraber hareket ettiklerini vurguladı.

Muhtarların kendi sorumluluk alanlarının seçilmiş temsilcileri olduğunu belirten Başkan Asya, onlarla birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette dernek yönetimi ile çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

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