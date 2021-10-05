Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Engelsiz Yumuşak Duyu Park" projesiyle katıldığı TEKNOFEST'te Türkiye üçüncülüğü elde eden Muhammed Rohat Okcu'yu ödüllendirdi.

MUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Engelsiz Yumuşak Duyu Park" projesiyle katıldığı TEKNOFEST'te Türkiye üçüncülüğü elde eden Muhammed Rohat Okcu'yu ödüllendirdi.

Kıvanç, Özel Final Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Okcu ile projenin danışmanlığını yapan Robotik Düşler Atölyesi'nde görevli öğretmenler Salih Kan ile Kübra Işıkyıldız'ı tebrik etti.

Okcu'yu ödüllendiren Kıvanç, süreci başından sonuna kadar takip ettiğini, projenin de hayata geçirilmesi için gerekli desteği vereceğini söyledi.

TEKNOFEST'te başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Okçu ise projesinin hayata geçmesini çok istediğini ve yetkililerin desteğini beklediğini belirtti.

Projenin görme engelli çocukların ailelerinden bağımsız parklarda özgürce oynayabilecekleri şekilde tasarlandığını anlatan Okcu, "Parkın girişindeki asistan robot aracılığıyla parkın genel tanıtımı yapılarak çocuklara dağıtılan akıllı bastonla engellere çarpmadan hareket edebilmeleri sağlanmıştır. Parkta bulunan hissedilebilir yüzeyler ve sensörler sayesinde sesli yönlendirmelerle oyun alanlarında kimsenin yardımı olmadan tek başlarına ve güvenle dolaşarak kendilerini daha özgüvenli ve mutlu hissetmeleri düşünülmüştür." diye konuştu.

Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Prens William
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:13:10. #1.17#