MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

BURSA (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. 24 Haziran seçimlerine işaret eden İnce "CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde yüzde 30 barajını aştırdım. Aştırdığım için özür dilerim. 8 puan fazla almaktı benim suçum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İnce'ye, Memleket Partisi Bursa İl Başkanı Güner Aklan, Yıldırım İlçe Başkanı Mesut Şahin ve çok sayıda partili eşlik etti. Hal esnafıyla bir araya gelen İnce, daha sonra gittiği Beşevler Sanayi Sitesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Oditoryumu'nda basın toplantısı düzenleyen İnce, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. AK Parti iktidarının ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini söyleyen İnce, muhalefete de yüklendi.

'YÜREĞİNİZ VARSA PARTİ TÜZÜKLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN'

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi isteyen muhalefetin halka yalan söylediğini iddia ederek Millet İttifakı'nı eleştiren İnce "Muhalefet, Türkiye'de ne istiyor? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Bu başkanlık sistemi; ucube bir sistem. Doğru bir sistem değil. Bunu biz de istemiyoruz. Yasama, yürütme, yargı tek kişinin elinde. Bu doğru değil. Peki, parlamenter sistemi isteyen muhalefet millete yalan söylüyor. Ey aziz milletim, bu muhalefet size yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye'de biz hariç bütün partilerde başkanlık sistemi var. Ama millete, Türkiye'yi yönetirken 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istiyoruz? diyorlar. Siz madem parlamenter sistem istiyorsunuz, madem bu kadar demokrasi aşığısınız, neden kendi tüzüğünüzü değiştirmiyorsunuz? Anayasayı değiştirmeyi bırakın. Hadi gelin, yüreğiniz varsa partiler, tüzüklerini değiştirsin. Tüzüğünüze 'genel başkanları üyeler seçer', 'milletvekillerini, üyeler belirler' diye yazsanıza. Onların derdi parlamenter sistemi güçlendirmek değil, kendilerini güçlendirmek. Önceden milletvekilleri, belediye başkanlarını belirlerdi; şimdi belediye başkanları milletvekillerini belirliyor. Olacak iş değil. Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek istiyorsak, hiç telaşe gerek yok. Yüreğiniz varsa, gelin tüzüğünüzü değiştirin, oradan başlayın" dedi.

'İTTİFAK İŞİ TÜRKİYE'DE ABARTILDI'

Gazetecilerin, 'Herhangi bir seçim ittifakında yer alacak mısınız?' sorusuna cevap veren İnce, "Bu sistemden önce 'Türkiye'yi koalisyonlara mahkum etmeyeceğiz' diyerek yola çıktılar. Önceden Türkiye'de koalisyonlar seçimden sonra kurulurdu, şimdi seçimden önce kuruluyor. Bu ittifak işi, Türkiye'de abartıldı. Ortada seçim filan yokken ittifak olmaz. Her parti, kendi işine bakmalı. Seçimde yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyoruz. Yola böyle çıkıyoruz. Dostlar filan yok, ne dostu? Dostlar, 85 milyon vatandaşımızdır. Ama bir siyasi partiyiz. Önce kendi gücüne güveneceksiniz" ifadelerini kullandı.

'CHP'DE BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEDİM'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin oy oranını yüzde 8 artırdığı halde parti yetkililerinden beklenen desteği görmediğini belirten İnce, şunları söyledi:

"CHP'de büyük bir suç işledim. O yüzden beni istemediler. Hatta gitmemden mutlu oldular. O lafları ettim, doğrudur. Ziraat Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de olmaz. Sözüm söz; onları söyledim. Beni çok seviyorlardı, 24 Haziran akşamından itibaren beni sevmediler ve partiden gitmem için her şeyi yaptılar. 24 Haziran'da bir seçim oldu. Seçim bitti, 56 gün sonra değerlendirme toplantısı yapıldı. Beni çağırmadılar. Assolist benim, siz ne toplantısı yapıyorsunuz? Seçimi ben yaptım, toplantıyı onlar yaptı. Utanmadınız mı o toplantıyı yapmaya? Yazıklar olsun size. Seçimi yaşadım. Kortizonlu iğneleri, ben yedim. Benim sesim kısıldı, ben yenildim. Siz aday olamadınız. Suçum neydi biliyor musunuz? CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde yüzde 30 barajını aştırdım. Aştırdığım için özür dilerim. 8 puan fazla almaktı benim suçum."

Buradaki açıklamalarının ardından Bursaspor yönetimini de ziyaret eden İnce, daha sonra Memleket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı açılışını yaptı.