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Muğla'da gazetecilere yönelik eğitim semineri düzenlendi

AA / Osman Akça - Haberler | Güncel
Muğla'da gazetecilere yönelik eğitim semineri düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliği ile yürütülen 'Güçlü Gazeteci Özgür Medya Programı' kapsamında düzenlenen il eğitimlerinin ikincisi Muğla'da gerçekleştirildi.

MUĞLA (AA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliği ile yürütülen 'Güçlü Gazeteci Özgür Medya Programı' kapsamında düzenlenen il eğitimlerinin ikincisi Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla ve ilçelerinde görevli gazetecilere yönelik 4 ayrı başlıkta düzenlenen bir günlük eğitim programı Menteşe ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile projeyi başlattıklarını söyledi.

Projenin ismini 'Güçlü Gazeteci Özgür Medya' koyduklarını belirten Gappi, "Gazeteciler ne kadar güçlü olursa medya o kadar özgür olacak. Buna inanıyoruz. Çünkü eski alışkanlıklar değişti. Medya sektöründe eski ezberler değişti. Dijital medya ile yepyeni bir dönem başladı. Bunun için öncelikle bizim meslektaşlarımızın da donanımlı ve donanımlarını arttırmış olması gerekiyor." dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut da bu tür eğitsel çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Bir günlük eğitim programının ardından gazetecilere katılım sertifikaları verildi.

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri
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