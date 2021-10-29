MUĞLA'DA 29 EKİM KUTLAMASI

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki kutlamalar, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlamaları ile başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Burak Erbay, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, vali yardımcıları, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katıldığı törende, Vali Tavlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Folklor gösterilerinin ardından kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi. Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayıp, asker ve öğrencilerin katıldığı geçit töreni sırasında coşku yaşadı.