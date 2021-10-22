Müge Dağıstanlı kimdir? Müge Dağıstanlı hayatı ve biyografisi! Müge Dağıstanlı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Müge Dağıstanlı merak konusu oldu. İşte Müge Dağıstanlı hakkında merak edilen Müge Dağıstanlı kimdir, Müge Dağıstanlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Kasım 1968

Doğum yeri: İstanbul

Müge Dağıstanlı yaşı: 53

Müge Dağıstanlı burcu: Akrep

Meslek: Gazeteci , TV Sunucusu

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı.

2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

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