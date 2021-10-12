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Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

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Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Yalova'nın Altınova İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 'ecdada vefa' gezisi tertip etti.

İSTANBUL (İHA) - Yalova'nın Altınova İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 'ecdada vefa' gezisi tertip etti.

İlçe müftülüğü tarafından İstanbul'a yapılan geziye Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İlçe Müftüsü Recep Eren, müftülük personeli ve emekli imam hatipler katıldı. Altınova İlçe Müftülüğünün 'ecdada vefa' gezisinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Sultanahmet Camii, II. Abdülhamid Han Türbesi, Hacı Beşirağa Medresesi (ÖNDER), Beyazıt Meydanı, İstanbul Üniversitesi, Fatih Camii ve türbesi, Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi ve Eyüp Camii, Taksim Camii ve Taksim Meydanı, Üsküdar Çamlıca Camii ziyaret edildi. - YALOVA

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi

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