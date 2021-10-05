Müdür yardımcısına iki kız çocuğuna cinsel taciz davası

BORNOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan E.D (40) hakkında, oturduğu sitenin lobisinde karşılaştığı, yaşları 14 ve 15 olan iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. E.D. ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Bornova'daki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan E.D., 30 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine gitti. İddiaya göre, alkollü olan E.D., sitenin lobisinde karşılaştığı İ.S.Ö. (14) ve M.G.A.'nın (15) yanına yaklaşıp, 'Sohbet edelim mi? Bir sıkıntınız mı var ? Bu konuda tecrübeliyim, size yardımcı olayım. Evime gidelim, beraber bir şeyler içelim, canınız sıkkın gibi görünüyor" dedi. İki kız durumu ailelerine anlattı. Kızlardan İ.S.Ö.'nün annesi, E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı. E.D., hakkında İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Şüpheli ayrıca Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırıldı.