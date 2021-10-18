Muaythai turnuvasında şampiyon olan sporcular mahallelerinde davul zurnayla karşılandı

ANTALYA (AA) - Türkiye Muaythai Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İller Arası Muaythai Turnuvası'nda, 17 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük kazanan Güven Gücü Spor Kulübü sporcuları mahallelerinde sevinç gösterileriyle karşılandı.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Gaziantep ve Antalya'dan 27 kulübün 385 sporcuyla katıldığı İller Arası Muaythai Turnuvası sona erdi.

Nihat Geven Spor Salonu'nda yapılan ve 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada, Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde çocukları spora teşvik etmek amacıyla bir yıl önce kurulan Güven Gücü Spor Kulübü 33 madalya kazandı.

Turnuvaya 35 sporcuyla katılan ve 8 kategoride 17 altın, 8 gümüş, 8 bronz madalya elde eden Güven Gücü Spor Kulübü, Yeişlköy Mahallesi'nde davul zurna ve konvoyla karşılandı.

Güven Gücü Spor Kulübü Başkanı Yusuf Çapar, şampiyonluğun haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yeni kurulmamıza rağmen, İller Arası Muaythai Turnuvası'na 35 sporcuyla katıldık ve 33 madalya kazandık. Kırsal kesimden gelen çocuklarımızın bu başarısı bizi gerçekten çok mutlu etti ve onları da motive etti. Bundan sonraki süreçte hedefimiz milli takıma sporcu yetiştirmek olacak." ifadesini kullandı.