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Motosikletiyle park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Motosikletiyle park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi

ANTALYA'da kullandığı motosikletle, park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru Ramazan Öztürk (58), yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kullandığı motosikletle, park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru Ramazan Öztürk (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. Semt polikliniğinde sağlık memuru olan evi ve 2 çocuk babası Ramazan Öztürk, mahalledeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evine dönerken, kullandığı motosikletle park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Öztürk, kurtarılamadı.Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ramazan Öztürk'ün cenazesi, otopsinin ardından Muratpaşa ilçesi Lara Feddahlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: Motosikletiyle park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi - Haberler
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