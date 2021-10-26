MOBİLYA SEKTÖRÜ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ; F-TR FURNİTURE PARTNERS KURULDU

? Türk mobilya sektörünün önde gelen markalarından Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus bir araya gelerek 10 milyon lira ödenmiş sermaye ile Kar amaçlı f-tr Furniture Partners isimli anonim şirketini kurdu. Yeni oluşumla, sektörün gelişmesine katkı sunulması ve mobilya ihracatının artırılması hedefleniyor. f-tr Furniture Partners'ın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, f-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, 7 mobilya markasının yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi nedeniyle evde uzun saatler geçiren kişilerin mobilyalarını değiştirme kararını aldığını söyleyerek, sektörün bu süreçte olumlu bir dönem yaşadığına dikkat çekti. Gülle, 'Sektör hem pandemiden etkilenmedi hem de ihracatta bu yılın ilk 9 ayında tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmayı başardı. Küresel bazda mobilya sektörü, 200 milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşmış durumda. Bizler, mobilya sektöründe dünyanın en büyük 8'inc ihracatçısıyız. Ancak, bu sektörde hedeflerimiz çok daha yüksek. 2023 yılında, bu listede ilk 5 ülke arasına girmeliyiz' dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK MOBİLYA MAĞAZASI KURULDU'

Bugünkü iş birliğinin çok önemli olduğunu belirten Gülle, 'Millet olarak ortaklığı pek beceremiyoruz. Bu kadar önemli markalarımız, daha fazla ihracat adına dünyanın en büyük mobilya fabrikasını kurdu. 6 bin 500 çalışan, 750 bin metrekare kapalı alan, 500 milyon dolarlık ciro, hedef 1 milyar dolarlık ihracat. Bu mümkün çünkü ölçek buna uygun. Ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcısı markalarını yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığının ancak ve ancak ihracatla olacağının da hepimiz bilincindeyiz ve bu amaç için çalışıyoruz. Uzun zamandır yapılan bu çalışmanın ülkemize, insanımıza, ihracatımıza hayırlar getirmesini diliyorum' diye konuştu. DR. YURDAKUL: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İHRACATIMIZ KATLAMALI BİR ŞEKİLDE ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise 'İhracat odaklı böyle bir yapının kurulmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. 9 aydır yapının kurulması için elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. F-TR Furniture Partners son derece önemli, bizdeki 2 önemli kıstası ortadan kaldırdı. Bizdeki ilk akıl tutulması, 'ürettiğimizi satarız' yaklaşımıdır, ürettiğimiz satamıyoruz, sattığımızı üretiyoruz. Sattığımızı üretebilmek için nerede, ne satabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yeni oluşum, pazar araştırmaları, tüketici alışkanlıkları ve nereye ulaşmamız konusunda değerli çalışmalar yapıyor ve yapacak. Böylece mobilya sektöründe ihracatımız katlamalı bir şekilde artacak. İkinci akıl tutulmamız da ölçeksizliktir. Ortaklık kurmaya ilişkin ciddi bir direncimiz var. Dünya, küresel ekonomi bizim nitelik ve nicelik olarak ölçeklenmemizi gerektiriyor. f-tr Furniture Partners temsil ettiği şey bu ölçeklenmeyi sağlamak. Bundan sonraki süreçte de elimden geldiği kadar destek vereceğim. Bu oluşumun ihracat, istihdam dolayısıyla üretim ve yatırım anlamında memleketimize değer katmasını temenni ediyorum? ifadelerini kullandı. ÇİLEK: YURT DIŞINDAKİ PAZARLARDA GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Türkiye'nin ihracatına ve mobilya sektöründe katkı sağlayacak yeni oluşumdan dolayı oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen f-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek de 'Son yıllarda ihracatta önemli başarılara imza attık. Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları olarak bizler, bu yükselişi sürdürülebilir kılmak ve daha ileriye taşımak fikrinden yola çıkarak iç pazarda rekabet içinde çalışmalarımıza devam ederken yurt dışındaki pazarlarda güç birliği yapmayı düşündük. Özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa gibi pazarlarına giriş zorlukları çok olan ülkelerde Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde pazar araştırmaları, ortaklarımıza ve diğer firmalarımıza danışmanlık, pazarlama ve iletişim faaliyetleri desteğinin yanı sıra o ülkelerin kültürlerini, tüketici tercihlerini, alışkanlıklarını anlamak, ürün ambalaj standartlarını öğrenmek ve bazı seçilmiş ülkelerde ortak lojistik ve satış noktaları gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz' dedi.

KURULUŞ AŞAMASI 9 AY SÜRDÜ

Kuruluş aşamasında 9 ay boyunca toplantı yaptıklarını belirten Çilek, 'Ortak akıl çerçevesinde çatı şirketin altında profesyonellerimizle bütün bu süreçleri yönetip ortaya çıkan fırsatlar üzerine projeler üretmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla halı hazırdaki ihracatımızı çok daha yukarıya taşıyacağız. Tüm sektörlere de rol model olacağını düşündüğümüz ihracat ortaklığı yapısındaki yeni oluşumun hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.