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İstanbul merkezli 2 ilde askeri casusluk operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul merkezli 2 ilde askeri casusluk operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan kendi aralarında eylem hazırlığında olan tamamı yabancı uyruklu 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da...

İSTANBUL (İHA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan kendi aralarında eylem hazırlığında olan tamamı yabancı uyruklu 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1'i susturucu ve lazer tertibatlı olmak üzere 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından derlenen bilgilere göre, MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul'da silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirlenen tamamı yabancı uyruklu 6 kişilik bir hücre tespit edildi. Kendi aralarında karşılıklı eylem hazırlığındaki casusluk hücresini uzun süredir takip altında tutan MİT, durumu İstanbul Emniyetine bildirdi. Türkiye'de istihbarat ve güvenlik servislerince takip altında tutulan casusluk hücresine yönelik yapılan araştırmalarda, şüphelilerin bazılarının Antalya'da bulunduğu bilgisi alındı.

MİT ve Terör Polisi tarafından operasyon için bu sabaha karşı saat 03.00 düğmeye basıldı. İstanbul'da sıralarında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 farklı adres ile Antalya'da 2 ayrı yere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tümü yabancı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1'i susturucu ve lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu casusların hangi ülke vatandaşı olduğu ise henüz açıklanmadı. - İSTANBUL

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