Minecraft 1.18 güncellemelerini içeren 21w40a snapshot güncellemeleri yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Minecraft'ın 1.18 versiyonunun snapshot'ından gelen görüntülerde dünya oluşumu ve maden dağılımına daha fazla ince ayar getiriliyor.
Minecraft Java için bir ekran görüntüsü daha paylaşıldı. Bu sefer dünya neslinde bazı ek düzenlemeler mevcut. Caves & Cliffs: Part II, anlık görüntüsünü (21w37a) yayınlandığı günden bu yana sürekli olarak performans iyileştirmeleri yapıldı.
Oluşturulan yeni dünyalarda madenlere getirilen yenilikler ile daha fazla bakır bulunacağı bildiriliyor. Kırılan her bakır cevherinden iki ila beş ham bakır elde edilecek. Su altındaki mağaralarda nefes alabilmek için magma blokları koyulacak.
- Dünya oluşumunda değişiklikler yapıldı
- Mob spawnları arttırıldı
- Bakır cevherini kırdığınızda 2-5 arası ham bakır düşecek
- Taş kesicide, bir bakır bloğunu kestiğinizde dört adet kesilmiş bakır verecek
- Benzer özelliklere sahip, fakat farklı şekildeki bir grup biyom varyantı birleştirildi
- Bazı biyomların isimleri değiştirildi
- Şube madenciliğini daha da ödüllendirici hale getirmek için cevher dağıtımı güncellendi.
- Elmas cevheri gruplarının yanında gruba dahil olmamış elmaslar eklendi
- Demirler 80. Bloktan sonra daha fazla çıkmaya başlayacak 64. Blok ve aşağısında eski sürümlerde çıktığı oranda çıkmaya devam edecek.
- Altın cevheri - 48. Bloğun altına da eklendi
- Mağara dışı biyomlar artık yükselikte değişmiyor bu yüzden gökyüzünde savanlar ve bunun gibi şeyler olmayacak
- Bazı biyomların boyutu 1.17'ye göre biraz daha yakın olacak şekilde ayarlandı
- Çoğu biyomun ortalama boyutu arttırıldı
- Bazı sorunlar düzeltildi
- Sualtı magma sıklığı arttırıldı
- Çakıllar 0. Katmanın aşağısında oluşacak
- Köyler biraz daha dağınık şekilde oluşacak
- Su gölü özelliği kaldırıldı, Akiferler yerel su seviyelerini sağlayacak
- Axolotl'lar artık sadece suda, kil bloklarının üzerinde, yemyeşil mağaralarda ortaya çıkacak
- Parlayan Kalamarlar artık sadece 30 blok yüksekliğin altındaki su bloklarında ortaya çıkacak
- Morina, Somon, Kirpi Balığı, Kalamar ve Yunuslar artık yalnızca 50 ile 64. Bloklar arasında doğacaklar
- Tropikal Balıklar artık herhangi bir yükseklikte yemyeşil mağaralarda da ortaya çıkacak
- Zombiler bir kez daha damlataş mağaralarında ortaya çıkacak – boğulanlar da orada doğabilecek
- Keçiler artık taşlı tepelere doğmayacak
- Axolotslar, keçiler, hoglinler, zoglinler, piglinler, piglin Brutesler ve köylüler için optimize edilmiş yapay zeka geliştirildi
- Katman kayası artık dünya seedine bağlı olarak üretilecek
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