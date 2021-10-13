Minecraft 1.18 güncellemelerini içeren 21w40a snapshot güncellemeleri yayınlandı

Minecraft Java için bir ekran görüntüsü daha paylaşıldı. Bu sefer dünya neslinde bazı ek düzenlemeler mevcut. Caves & Cliffs: Part II, anlık görüntüsünü (21w37a) yayınlandığı günden bu yana sürekli olarak performans iyileştirmeleri yapıldı.

Oluşturulan yeni dünyalarda madenlere getirilen yenilikler ile daha fazla bakır bulunacağı bildiriliyor. Kırılan her bakır cevherinden iki ila beş ham bakır elde edilecek. Su altındaki mağaralarda nefes alabilmek için magma blokları koyulacak.

MINECRAFT SNAPSHOT 21W40A GÜNCELLEMELERİ

Dünya oluşumunda değişiklikler yapıldı

Mob spawnları arttırıldı

Bakır cevherini kırdığınızda 2-5 arası ham bakır düşecek

Taş kesicide, bir bakır bloğunu kestiğinizde dört adet kesilmiş bakır verecek

Benzer özelliklere sahip, fakat farklı şekildeki bir grup biyom varyantı birleştirildi

Bazı biyomların isimleri değiştirildi

DÜNYA OLUŞUMU

Şube madenciliğini daha da ödüllendirici hale getirmek için cevher dağıtımı güncellendi.

Elmas cevheri gruplarının yanında gruba dahil olmamış elmaslar eklendi

Demirler 80. Bloktan sonra daha fazla çıkmaya başlayacak 64. Blok ve aşağısında eski sürümlerde çıktığı oranda çıkmaya devam edecek.

Altın cevheri - 48. Bloğun altına da eklendi

Mağara dışı biyomlar artık yükselikte değişmiyor bu yüzden gökyüzünde savanlar ve bunun gibi şeyler olmayacak

Bazı biyomların boyutu 1.17'ye göre biraz daha yakın olacak şekilde ayarlandı

Çoğu biyomun ortalama boyutu arttırıldı

Bazı sorunlar düzeltildi

Sualtı magma sıklığı arttırıldı

Çakıllar 0. Katmanın aşağısında oluşacak

Köyler biraz daha dağınık şekilde oluşacak

Su gölü özelliği kaldırıldı, Akiferler yerel su seviyelerini sağlayacak

MOB SPAWNI

Axolotl'lar artık sadece suda, kil bloklarının üzerinde, yemyeşil mağaralarda ortaya çıkacak

Parlayan Kalamarlar artık sadece 30 blok yüksekliğin altındaki su bloklarında ortaya çıkacak

Morina, Somon, Kirpi Balığı, Kalamar ve Yunuslar artık yalnızca 50 ile 64. Bloklar arasında doğacaklar

Tropikal Balıklar artık herhangi bir yükseklikte yemyeşil mağaralarda da ortaya çıkacak

Zombiler bir kez daha damlataş mağaralarında ortaya çıkacak – boğulanlar da orada doğabilecek

Keçiler artık taşlı tepelere doğmayacak

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

Axolotslar, keçiler, hoglinler, zoglinler, piglinler, piglin Brutesler ve köylüler için optimize edilmiş yapay zeka geliştirildi

Katman kayası artık dünya seedine bağlı olarak üretilecek

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