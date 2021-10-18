Mimar Sinan Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı

MİMAR Sinan Üniversitesi'nin "2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni" gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile 24 dönümlük daha alan eklenen üniversitenin açılış töreninde tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını açıkladı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde "2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni" gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile birlikte 24 dönüm daha alan üniversiteye kazandırıldı. Açılış töreni de bu sebeple Dolmabahçe Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan da katıldı. Programda tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. MSGSÜ Akademi Orkestrası ve İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası konser gerçekleştirdi.

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