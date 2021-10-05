Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Teknoloji

Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram dün saat 18.40'ta çöktü. 6 saatlik kesintinin ardından uygulamalar tekrar kullanılmaya başlarken sorunun kaynağına ilişkin bir de açıklama geldi. Facebook'tan yapılan resmi açıklamada, "Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya kullanıcıları dün Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sağlayamadı. Sorun dünya genelinde yaşanırken, Türkiye saati ile kesinti ülkemizde 18.44'te başladı.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan gelen ilk açıklamada "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada "Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz" sözlerine yer verildi. Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada "Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok" ifadelerine yer veren sosyal medya devi 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

Yaşanan erişim sorunu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de olumsuz şekilde yansıdı. Kesinti Zuckerberg'in servetini yaklaşık 3 saatte 6.7 milyar dolar eritti.

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi. Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi. Ayrıca, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

6 saatlik kesintide kullanıcı bilgileri mi çalındı? Facebook'tan merak edilen soruya yanıt6 saatlik kesintide kullanıcı bilgileri mi çalındı? Facebook'tan merak edilen soruya yanıt
WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da varWhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var
Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldıFacebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı
Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldıFacebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı

Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir

Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir

 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık sebebini paylaştı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık sebebini paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Engin Altay Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Bensu Soral Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Muslera Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatma Şahin İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 10:05:29. #1.17#