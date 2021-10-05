Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı

Sosyal medya kullanıcıları dün Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sağlayamadı. Sorun dünya genelinde yaşanırken, Türkiye saati ile kesinti ülkemizde 18.44'te başladı.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Konuyla ilgili WhatsApp'tan gelen ilk açıklamada "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

ÇÖKÜNTÜNÜN SEBEBİ

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada "Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz" sözlerine yer verildi. Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada "Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok" ifadelerine yer veren sosyal medya devi 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

FACEBOOK CEO'SUNUN SERVETİ ERİDİ

Yaşanan erişim sorunu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de olumsuz şekilde yansıdı. Kesinti Zuckerberg'in servetini yaklaşık 3 saatte 6.7 milyar dolar eritti.

ÇALIŞANLARIN GİRİŞ KARTLARI DA ÇALIŞMADI

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi. Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi. Ayrıca, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

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