Milli Takımımız İtalya' da Dünya Kick Boks Şampiyonasında 8 Altın, 14 Gümüş, 20 Bronz Madalya Kazandı
Milli Takımımız İtalya' da Dünya Kick Boks Şampiyonasında 8 Altın, 14 Gümüş, 20 Bronz Madalya Kazandı 23-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 8615-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 8 Altın, 14 Gümüş ve 20 Bronz olmak...
Milli Takımımız İtalya' da Dünya Kick Boks Şampiyonasında 8 Altın, 14 Gümüş, 20 Bronz Madalya Kazandı 23-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 86
15-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 8 Altın, 14 Gümüş ve 20 Bronz olmak üzere toplamda 42 Madalya ile Şampiyonayı tamamlamıştır. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI "Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası' nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU' na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza YERLİKAYA' ya, Sayın Sinan AKSU' ya, Sayın İhsan Selim BAYDAŞ' a, Sayın Halis Yunus ERÖZ' e Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN' a, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin BOZGEYİK' e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" dedi. Derece Yapan Sporcularımız;
ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIMIZ (ALTIN MADALYA):
NAGİHAN KALYONCU - 65 KG K1 STYLE
ZEHRA DOĞAN - 48 KG K1 STYLE
NAZIM ÇELİK - 75 KG LOW KİCK
SALİH SAMET ORUÇ - 51 KG LOW KİCK
EMİNE ARSLAN - 52 KG FULL CONTACT
DİLARA KELEŞ - 70 KG KİCK LİGHT
DUYGU TURAN - 50 KG KİCK LİGHT
CEBRAİL GENÇOĞLU - 63 KG KİCK LİGHT
İKİNCİ OLAN SPORCULARIMIZ (GÜMÜŞ MADALYA):
YUNUS EMRE BATAN - 81 KG K1 STYLE
ALİ KOYUNCU - 57 KG K1 STYLE
FAYSAL SILIV - 51 KG K1 STYLE
FATMAHANIM GÖKÇE - 52 KG LOW KİCK
KADİR YILDIRIM - +91 KG LOW KİCK
TURGUT DAĞDAĞAN - 86 KG LOW KİCK
BİLAL DURAL - 54 KG LOW KİCK
BÜŞRA DEMİRAYAK - 65 KG FULL CONTACT
HAYRİYE TÜRKSOY HANÇER - 48 KG FULL CONTACT
YUSUF AÇIK - +91 KG FULL CONTACT
METİN YÜRÜK - 91 KG FULL CONTACT
ŞEYMANUR CANPOLAT - +70 KG KİCK LİGHT
SENA AMİNE NUR ÖZGEN - 60 KG KİCK LİGHT
HAKAN KOÇ - 84 KG KİCK LİGHT
ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULARIMIZ (BRONZ MADALYA)
SULTAN ZİLAN - 56 KG K1 STYLE
HASAN ZİLAN - 54 KG K1 STYLE
MENSURE KARADAYI - 70 KG LOW KİCK
KÜBRA AKSOY - 65 KG LOW KİCK
KÜBRA KOCAKUŞ - 60 KG LOW KİCK
FEYZANUR AZİZOĞLU - 56 KG LOW KİCK
ALİ ATABERK GÜRBÜZCAN - 57 KG LOW KİCK
GÜLSÜM ÖZEN - +70 KG FULL CONTACT
ASUMAN CIĞLIOĞLU - 60 KG FULL CONTACT
GÜLER DENİZ TOPUZ - 56 KG FULL CONTACT
NURİ ÇINAR - 86 KG FULL CONTACT
SEYİT BATTAL AY - 60 KG FULL CONTACT
BEDİRHAN ERSAYAR - 51 KG FULL CONTACT
İSMAİL KALE - 74 KG V. KİCK LİGHT
BEYZA AYDIN - +70 KG LİGHT CONTACT
KEREM ÖZ - 84 KG LİGHT CONTACT
DAVUT KAYA - 79 KG LİGHT CONTACT
RECEP MEN - 74 KG LİGHT CONTACT
FATMANUR KARAÖZ - 65 KG POİNT FİGHTİNG
CEREN KAÇAR - 50 KG POİNT FİGHTİNG