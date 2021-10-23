Milli Takımımız İtalya' da Dünya Kick Boks Şampiyonasında 8 Altın, 14 Gümüş, 20 Bronz Madalya Kazandı 23-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 86

15-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 8 Altın, 14 Gümüş ve 20 Bronz olmak üzere toplamda 42 Madalya ile Şampiyonayı tamamlamıştır. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI "Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası' nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU' na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza YERLİKAYA' ya, Sayın Sinan AKSU' ya, Sayın İhsan Selim BAYDAŞ' a, Sayın Halis Yunus ERÖZ' e Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN' a, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin BOZGEYİK' e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" dedi. Derece Yapan Sporcularımız;

ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIMIZ (ALTIN MADALYA):

NAGİHAN KALYONCU - 65 KG K1 STYLE

ZEHRA DOĞAN - 48 KG K1 STYLE

NAZIM ÇELİK - 75 KG LOW KİCK

SALİH SAMET ORUÇ - 51 KG LOW KİCK

EMİNE ARSLAN - 52 KG FULL CONTACT

DİLARA KELEŞ - 70 KG KİCK LİGHT

DUYGU TURAN - 50 KG KİCK LİGHT

CEBRAİL GENÇOĞLU - 63 KG KİCK LİGHT

İKİNCİ OLAN SPORCULARIMIZ (GÜMÜŞ MADALYA):

YUNUS EMRE BATAN - 81 KG K1 STYLE

ALİ KOYUNCU - 57 KG K1 STYLE

FAYSAL SILIV - 51 KG K1 STYLE

FATMAHANIM GÖKÇE - 52 KG LOW KİCK

KADİR YILDIRIM - +91 KG LOW KİCK

TURGUT DAĞDAĞAN - 86 KG LOW KİCK

BİLAL DURAL - 54 KG LOW KİCK

BÜŞRA DEMİRAYAK - 65 KG FULL CONTACT

HAYRİYE TÜRKSOY HANÇER - 48 KG FULL CONTACT

YUSUF AÇIK - +91 KG FULL CONTACT

METİN YÜRÜK - 91 KG FULL CONTACT

ŞEYMANUR CANPOLAT - +70 KG KİCK LİGHT

SENA AMİNE NUR ÖZGEN - 60 KG KİCK LİGHT

HAKAN KOÇ - 84 KG KİCK LİGHT

ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULARIMIZ (BRONZ MADALYA)

SULTAN ZİLAN - 56 KG K1 STYLE

HASAN ZİLAN - 54 KG K1 STYLE

MENSURE KARADAYI - 70 KG LOW KİCK

KÜBRA AKSOY - 65 KG LOW KİCK

KÜBRA KOCAKUŞ - 60 KG LOW KİCK

FEYZANUR AZİZOĞLU - 56 KG LOW KİCK

ALİ ATABERK GÜRBÜZCAN - 57 KG LOW KİCK

GÜLSÜM ÖZEN - +70 KG FULL CONTACT

ASUMAN CIĞLIOĞLU - 60 KG FULL CONTACT

GÜLER DENİZ TOPUZ - 56 KG FULL CONTACT

NURİ ÇINAR - 86 KG FULL CONTACT

SEYİT BATTAL AY - 60 KG FULL CONTACT

BEDİRHAN ERSAYAR - 51 KG FULL CONTACT

İSMAİL KALE - 74 KG V. KİCK LİGHT

BEYZA AYDIN - +70 KG LİGHT CONTACT

KEREM ÖZ - 84 KG LİGHT CONTACT

DAVUT KAYA - 79 KG LİGHT CONTACT

RECEP MEN - 74 KG LİGHT CONTACT

FATMANUR KARAÖZ - 65 KG POİNT FİGHTİNG

CEREN KAÇAR - 50 KG POİNT FİGHTİNG

Habermetre - Son Dakika Haberleri