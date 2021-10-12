2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan Letonya - Türkiye maçının tamamlanmasının ardından gözler Türkiye'nin G grubundaki 9. karşılaşması olan Cebelitarık maçına çevrildi. Letonya maçından galip ayrılan Türkiye'nin Cebelitarık ile karşı karşıya geleceği maç araştırılıyor. Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi statta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Milli Maç ne zaman? Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE CEBELİTARK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak ve saat 20:00'da başlayacak.

TÜRKİYE CEBELİTARK MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak ve saat 20:00'da başlayacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKILIR?

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkiliyor. Burada eksi 5 averaj önemli bir sorun. Milli Takım'ın en iyi üçüncüler arasında yer alabilmesi için son maçımızda İsviçre'yi farklı mağlup etmek zorundayız. Ayrıca burada diğer gruplarda 3. takımların durumuna da bakılacak.

EŞİTLİK HALİNDE NE GEÇERLİ?

-Takımlar arasındaki gol averajı

-Takımlar arasında atılan gol sayısı

-Gruptaki gol averajı

-Grupta atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemeler genel sıralama

ÜÇÜNCÜLÜK KRİTERLERİNDE NEYE BAKILIYOR?

-En çok puan toplayana

-Gol averajına

-Atılan gol sayısına

-Fair-Play puanına Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

-Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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