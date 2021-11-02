Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)
Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"
Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki eğitim merkezlerini genç işsizliği azaltmada kullanabileceğimiz en güçlü enstrüman olarak görüyoruz"