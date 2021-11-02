Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)

Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki eğitim merkezlerini genç işsizliği azaltmada kullanabileceğimiz en güçlü enstrüman olarak görüyoruz"