Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)

Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki eğitim merkezlerini genç işsizliği azaltmada kullanabileceğimiz en güçlü enstrüman olarak görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri
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