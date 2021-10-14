Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet

BURSA (İHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Havalimanının etkin kullanılması için siyaset üstü çağrıda bulundu.

Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda önemli açıklamalarda bulundu. Bursa Havalimanının etkin kullanılması yönünde uzun zamandır mücadele verildiğine dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Açık Davetimdir" başlıklı paylaşımında şu mesajları verdi: "Bursa Havalimanının etkin olarak kullanılması için uzunca bir süredir büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi siyaset üstü ve bütün Bursa olarak vermek zorundayız. Buna destek veren bütün hemşerilerimize teşekkür ederiz. Pandemiden etkilenen bu sektörde yolculuğumuzun devam edebilmesi için güç birliği yapmak zorundayız. Mevcut hatlarımıza yeni hatlar ekleyebilmenin yegane yolu, var olan hatlarımızda yüksek doluluk oranları yakalayabilmektir. Siyaset kurumu, Bursa'nın bu sürecine katkı sağlamak gayretinde olmalıdır. Buradan bir siyasi polemik çıkarmak, algı yapmaya çalışmak, ancak Bursa'ya zarar vermek anlamına gelir. Havaalanımızın ve hava kargo taşımacılığımızın daha işlevsel hale gelmesi hepimizin elinde. Anadolu Jet'in sefer sayısının artmasının yanı sıra Bursa merkezli bir hava yolu şirketinin kurulması da temel stratejilerimizin arasında olmalıdır. Şimdi tekraren bütün siyaset yapan kurumlar, hemşeri derneklerimiz, iş dünyamız, basınımız ve Bursa sevdalılarını Bursa Havalimanı ortak gündeminde bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

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