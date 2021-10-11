Mıhlama kuymak farkı! Mıhlama nasıl yapılır, kuymak nasıl yapılır?

Mıhlama nasıl yapılır, kuymak nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Mıhlama kuymak farkı!nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız sizi böyle alalım. Kuymak ya da muhlama olarak da adlandırılan mıhlama nefis Trabzon peynirinin tel tel uzamasıyla, kahvaltılara renk katıyor. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz pratik mıhlama tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!

KUYMAK NASIL YAPILIR?

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerine yavaşça mısır unu ekleyip tahta kaşık ile unu kavurun. Mısır unu renklenince suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peyniri ekleyin. Mıhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

MIHLAMA KUYMAK FARKI

Trabzon'da kuymak, Rize'de ise mıhlama daha çok tercih edildiği söyleniyor. En belirgin fark, kuymakta öne çıkan malzeme mısır unu iken, mıhlama da asıl malzeme peynirdir. Bu peynirin kolot peyniri olması tercih edilir. Her iki yiyecek de mısır unu, peynir ve tereyağ ile yapılır. Kuymağa çok fazla peynir koyulmaz.

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