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MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Çok Amaçlı Toplu Merkezi (ÇATOM) bünyesinde çalışan kadınlar cevizli sucuk, kurutmalık sebzeler, sumak ekşisi, kavun ve kabak tatlısı gibi birçok ürünü üreterek hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesindeki Çok Amaçlı Toplu Merkezi (ÇATOM) bünyesinde çalışan kadınlar cevizli sucuk, kurutmalık sebzeler, sumak ekşisi, kavun ve kabak tatlısı gibi birçok ürünü üreterek hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

ÇATOM, hem Midyatlı hem de Suriyeli kadınlar için gelir kapısı oldu. ÇATOM'da görev yapan Yöresel Yemekler Ustası Fatma Ersoy'un gözetiminde Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten merkezin kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında 30 kadın, yöresel ürünler üretiyor. Böylece hem geleneksel tatların kaybolması önleniyor, hem de katılımcılar üretip sattıkları ürünlerden gelir elde ediyor. Kış mevsimine hazırlık yapan, ev ihtiyaçlarını karşılamak için de hummalı çalışan Midyatlı ve Suriyeli kadınlar, ilçede üretimi yapılan taze Mazrone üzümü şırası, ceviz ve buğday unundan cevizli sucuk yapımına başladı. Taze üzüm şırasının kaynatılıp hazırlanan peltesine iplere dizilmiş iç cevizlerin birkaç kez batırılıp çıkarılması ve kurutulması ile sucuğu elde eden Suriyeli ve Midyatlı kadınlar, bu sayede kursta yeni bir meslek öğreniyor. Öğrendiklerini evlerinde de uygulama imkanı bulacak olan kadınlar, aile ekonomisine de destek olacak.

'GELİR KAPISI'

Yöresel Yemekler Ustası Fatma Ersoy, "Geleneksel yöntemlerle evsel üretim yapıyoruz. Midyat ÇATOM'da yöremize özgü gıdaların üretimini gerçekleştirmekteyiz. Üretim aşamasında bu faaliyetleri hem Midyatlı hem de Suriyeli hanımlarımızla birlikte yapıyoruz. Onlar için Midyat ÇATOM aynı zamanda bir gelir kapısı halde de geldi. Burada üretmiş oldukları ürünleri az da olsa bir cep harçlığı olarak evlerine götürebiliyorlar, aile ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. Bizler burada Midyat'a özgü acur turşusu, sumak ekşisi, cevizli sucuk yapıyoruz. Buraya gelen Suriyeli hanımlar bizim yapmış olduğumuz ürünlerin hem yapımını öğreniyorlar hem evlerine katkıda bulunuyorlar, hem de çok hoşça vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda aramızda güzel bir kültür etkileşimi ve kültür kaynaşması da oluyor. Savaştan kaçmışlardı. İlk zamanlarda gidecek, sığınacak, vakitleri geçirebilecekleri ortamları yoktu. Midyat ÇATOM'la tanıştıktan sonra burası onlara hem psikolojik hem de ekonomik olarak bir nevi terapi oldu? diye konuştu.

Üretime katılan Gülseren Demir, "Burada biz Midyatlı kadınlar, Suriyelilerle birlikte çalışıyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Kadınların harçlığı çıkıyor. Kışlık hazırlığı cevizli sucuk yapıyoruz. Tabi zahmettir biraz, ama tadı da güzeldir. Burada sumak yapıyoruz, cevizli sucuk yapıyoruz. Yani her şeyi burada yapıyoruz? dedi.

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ

MİDYATLI VE SURİYELİ KADINLARIN CEVİZLİ SUCUK MESAİSİ
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