Midyat'a 26 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi

MARDİN (Bültenler) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in girişimleri sonucu, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Karayolları Şefliğinin yerinde Millet Bahçesi yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 26 bin metrekarelik alanda kurulacak olan ve Millet Bahçesi'nin ihalesi geçtiğimiz gün 5 Ekim 2021, Salı günü yapıldı.

Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, içerisinde yöresel bitkilerin olduğu tematik bahçeler, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca 1.057 ağaç olacak.

Millet Bahçesinde Yeşilin her tonu yer alacak

Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Mardin'e yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesinde; biyolojik gölet, tema bahçesi ve millet kıraathanesi yer alacak. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.

Millet Bahçesi projesinin ihalesi gerçekleştirildi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı müjdeli haber' de, "Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucu, Karayolları Bakımevi yerine yapılacak Millet Bahçesi projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Bizlerden desteklerini esirgemeyen ve konuyla yakından ilgilenen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese Midyat'lı hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunarım." Diyerek paylaştı.

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