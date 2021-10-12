"Midas'ın Kulakları" oyununun canlı heykelleri
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Müzesi Antalya Müzesindeki eserlerden detaylar Müzeyi gezenler Canlı heykellerden detay Midas'ın Kulakları oyuncularından detaylar Tiyatro oyununun sahnelenmesi Çocukların oyunu izlemesi Antalya Müzesinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" oyunun da yer alan Antalya Devlet Tiyatrosu...
ANTALYA (AA) - Antalya Müzesi
Antalya Müzesindeki eserlerden detaylar
Müzeyi gezenler
Canlı heykellerden detay
Midas'ın Kulakları oyuncularından detaylar
Tiyatro oyununun sahnelenmesi
Çocukların oyunu izlemesi Antalya Müzesinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" oyunun da yer alan Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları makyajları ve kostümleriyle dikkati çekiyor. Müzede yer alan antik döneme ait heykellerin arasında oyununu sergileyen oyuncular, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.