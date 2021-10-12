'Midas'ın Kulakları' oyununun canlı heykelleri - Haberler
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"Midas'ın Kulakları" oyununun canlı heykelleri

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

Antalya Müzesi Antalya Müzesindeki eserlerden detaylar Müzeyi gezenler Canlı heykellerden detay Midas'ın Kulakları oyuncularından detaylar Tiyatro oyununun sahnelenmesi Çocukların oyunu izlemesi Antalya Müzesinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" oyunun da yer alan Antalya Devlet Tiyatrosu...

ANTALYA (AA) - Antalya Müzesi

Antalya Müzesindeki eserlerden detaylar

Müzeyi gezenler

Canlı heykellerden detay

Midas'ın Kulakları oyuncularından detaylar

Tiyatro oyununun sahnelenmesi

Çocukların oyunu izlemesi Antalya Müzesinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" oyunun da yer alan Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları makyajları ve kostümleriyle dikkati çekiyor. Müzede yer alan antik döneme ait heykellerin arasında oyununu sergileyen oyuncular, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Midas'ın Kulakları oyununun canlı heykelleri

Midas'ın Kulakları oyununun canlı heykelleri

Midas'ın Kulakları oyununun canlı heykelleri

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Midas'ın Kulakları' oyununun canlı heykelleri - Haberler
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