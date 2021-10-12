"Midas'ın Kulakları" oyununun canlı heykelleri

ANTALYA (AA) - Antalya Müzesi

Antalya Müzesindeki eserlerden detaylar

Müzeyi gezenler

Canlı heykellerden detay

Midas'ın Kulakları oyuncularından detaylar

Tiyatro oyununun sahnelenmesi

Çocukların oyunu izlemesi Antalya Müzesinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" oyunun da yer alan Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları makyajları ve kostümleriyle dikkati çekiyor. Müzede yer alan antik döneme ait heykellerin arasında oyununu sergileyen oyuncular, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.