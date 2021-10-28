MHP Ankara Milletvekili Taşlıçay'dan Güdül'e ziyaret - Haberler
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MHP Ankara Milletvekili Taşlıçay'dan Güdül'e ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
MHP Ankara Milletvekili Taşlıçay'dan Güdül'e ziyaret

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Güdül ilçesine ziyarette bulundu.

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Güdül ilçesine ziyarette bulundu.

Güdül'de partisinin ilçe başkanı Mehmet Münür Yiğitel ve partililer tarafından karşılanan Taşlıçay, ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Taşlıçay, daha sonra Yiğitel ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.

Yalçın, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhur İttifakı belediyesi olarak çalışmaları yürüttüklerini belirten Yalçın, ilçe başkanları ile sürekli görüşerek ilçeye ne yapabilirizin gayreti ve çabasını gösterdiklerini söyledi.

Taşlıçay, Yalçın'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

MHP Ankara Milletvekili Taşlıçay'dan Güdül'e ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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