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Mezunlarımız Bir Şehit Daha Verdi...

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Mezunlarımız Bir Şehit Daha Verdi...

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2013 yılı mezunlarından Polis Memuru Fatih Doğan, 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 17.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2013 yılı mezunlarından Polis Memuru Fatih Doğan, 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 17. 00 sıralarında görevli olduğu Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Saldırıda ayrıca aynı araçta görevli Özel Harekat Polis Memuru Cihat Şahin de şehadet mertebesine ulaşmıştır.

Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olup, Suriye Görev Gücü kapsamında birliği ile birlikte bölgede bulunan Polis Memuru Fatih Doğan'a ve mesai arkadaşı Polis Memuru Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Mekanları cennet olsun.

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