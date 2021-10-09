Metin Arolat kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Arolat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Metin Arolat'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Metin Arolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte bilgiler...

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, (d. 28 Mayıs 1972, İzmir) Türk şarkıcı.

Annesi çerkez babası İstanbulludur. Dedesi ise 23 Temmuz 1897 Doğumlu ünlü Türk şairi "Ali Mümtaz Arolat"dır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı.

Albümleri:

Ayrılık Olmaz - 1995

Yine Bir Başıma - 1998

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Lütfen Yaz Gelsin (Single) - 2010

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